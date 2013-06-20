بكري: عدم الرد على العريان سمو من الإمارات

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

قام الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، وأحد قيادي المعارضة المصرية البارزين لنظام الإخوان المسلمين، مع وفد من شباب الثورة والعسكريين المتقاعدين بتسليم بيان من الشعب المصري للسفير حمد بن راشد، نائب السفير الإماراتي بالقاهرة.

وقد أعربوا من خلالها عن تأييدهم للشعب الإماراتي وحكومته ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، مع رفضهم القاطع لتصريحات عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والذي هاجم فيها الشعب الإماراتي.

وأكد بكري أثناء تسليمه الخطاب على أن "أصوات الإخوان هي أصوات نشاز، ولا تمثل الشعب المصري، والذي يحب ويحترم الشعب الإمارتي وحكومته، والذي يحسن المعاملة للشعب المصري، وإن عدم رد الإمارات على تصريحات العريان هو سمو من دولة الإمارات"، متحدثا عن دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان معرفا بحكمته، وساهم بقوة في وحدة العرب، مؤكدا على أن أصوات الاخوان لا تمثل الشعب المصري الذي يوجد من أبنائه نصف مليون مصري على أرض الإمارت الشقيقة.

وقال بكري في تصرحيات خاصة لـ (إرم): "إن الشعب المصري بكامل طوائفه يدين التصريحات العدائية وغير مسئولة التي أطلقها عصام العريان زعيم الاغلبية الإخوانية في مجلس الشوري والتي اساء فيها اساءة بالغة لشعب الإمارات واتهمه اتهامات ظالمة".

وأضاف بكري: "وهي تصريحات إن دلت على شيء فإنما تشير إلى حقد دفين وكراهية لشعب دولة الإمارات الشقيقة"، مؤكدا أن الشعب المصري لن يصمت أمام هذا العبث الإخواني الذي يتعمد الاساءة للدولة الشقيقة لمصر، مشيرا إلى أن الحملة الممنهجة التي تقوم بها جماعة الاخوان ضد دولة الإمارات لا تعبر عن آراء الشعب المصري وانما تعبر عن رأي جماعة الاخوان ومكتب الارشاد .

وأكد بكري علي أن المصريين لن يقبلوا أي حملات إخوانية معادية لشعب الإمارات وقيادته وللعلاقات التاريخية التي تربط أبناء الشعبين الشقيقين.