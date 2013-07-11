صور.. أجواء رمضان في البلاد العربية

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عند قدوم شهر رمضان تنتشر اللافتات التي تحوي عبارات الترحيب والسرور في الشوارع والأسواق، وتزين المنازل والمحلات التجارية بالأضواء الملونة احتفالاً بقدوم شهر الخير والبركة.