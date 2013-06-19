المليونيرات في العالم يزددن ثراءً وعدداً

أظهرت دراسة عن الاثرياء حسب القيم الصافية لثرواتهم أن عدد المليونيرات في العالم قفز بنسبة 9.2% إلى 12 مليونا العام الماضي وأن ذلك يرجع جزئيا إلى نمو متزامن للاسعار في أسواق الاسهم والسندات والعقارات.

ورصد المسح الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء مؤسستا آر بي سي لادارة الثروات وكابجيميني للخدمات المالية الافراد الذين صنفهم على انهم يملكون أكثر من مليون دولار يمكن استثمارها.

وكانت امريكا الشمالية موطنا للعدد الاكبر من المليونيرات ويوجد بها اكثر من 3.7 مليون مليونير. لكن الدراسة توقعت أن تستعيد منطقة آسيا ـ الباسفيك موقع الصدارة الذي احتله في عام 2011.

وقالت الدراسة إن جزءا من النمو في أمريكا الشمالية يرجع إلى ارتفاع اسواق الاسهم حيث سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت قفزة بلغت 13% بالمئة في 2012. ووضع المستثمرون في امريكا الشمالية 37% من اموالهم في الاسهم وهي نسبة أكبر من منطقة آسيا-الباسفيك التي يميل المستثمرون فيها إلى أن يكونوا أكثر تحفظا.

وسجل حجم الثروات التي يملكها الاشخاص الاكثر ثراء في العالم زيادة ملحوظة بلغت 10% لتصل إلى 46.2 تريليون دولار مقارنة مع مستواها قبل الازمة الاقتصادية البالغ 40.7 تريليون دولار في 2007.

ووجد المسح أن 53% من الاثرياء في الولايات المتحدة يفضلون استثمار اموالهم في مؤسسة مالية واحدة. وكانت دراسة في 2011 اجرتها شركة ايت جروب للابحاث ومقرها بوسطن قد أظهرت ان اكثر من نصف المليونيرات يستمثرون اموالهم في اربع مؤسسات مالية أو أكثر.

وشمل مسح ار بي سي كابجيميني اكثر من 4000 مليونير حول العالم من بينهم 736 أمريكيا في شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار.