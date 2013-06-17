الأمطار الغزيرة تقتل أكثر من 60 شخصاً شمال الهند

نيو دلهي ـ أفادت تقارير إعلامية أن نحو 60 شخصا قتلوا، وحوصر الآلاف جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت شمال الهند.

وقالت وسائل إعلام هندية، اليوم الإثنين، أن الأمطار الغزيرة الموسمية سقطت قبل أوانها بأسبوعين في الأجزاء الشمالية من الهند متسببة بمقتل ما يزيد عن 60 شخصاً في ولايتي أوتارخاند وهيماشال براديش، وحاصرت الآلاف. وتسببت الأمطار في أجزاء عدة من ولاية هارايانا، بفيضانات بعد ارتفاع مستوى المياه في نهر يامونا.

ويعمل الجيش وفرق الإغاثة على مساعدة الناس المحاصرين بمنازلهم.

وذكر مسؤول حكومي أن مستوى المياه في نهر غانغا، يتعدى مستوى الخطر في بعض الأماكن، "والوضع محبط جداً.. ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية بأن تتواصل الأٌمطار خلال الأيام الـ 3 المقبلة على الأقل".