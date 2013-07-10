مصر تهزم لبنان في كأس وليام جونز للسلة

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منتخب مصر ينفرد بالمركز الرابع خلف إيران وكوريا الجنوبية ومنتخب تايوان الأول، والأردن يحقق أول فوز له بعد ثلاث هزائم.