مصر تهزم لبنان في كأس وليام جونز للسلة

مصر تهزم لبنان في كأس وليام جونز لل...

منتخب مصر ينفرد بالمركز الرابع خلف إيران وكوريا الجنوبية ومنتخب تايوان الأول، والأردن يحقق أول فوز له بعد ثلاثة هزائم.

منتخب مصر ينفرد بالمركز الرابع خلف إيران وكوريا الجنوبية ومنتخب تايوان الأول، والأردن يحقق أول فوز له بعد ثلاث هزائم.

بيروت - فازت مصر بصعوبة على لبنان 64-62 في الجولة الخامسة لبطولة كأس وليام جونز لكرة السلة المقامة في تايوان.

 

وحقق الأردن أول فوز بعد ثلاثة هزائم بتغلبه على منتخب تايوان الثاني 86-77 ليصعد للمركز السابع، متقدماً على منتخب تايوان الثاني واليابان التي تتذيل الترتيب.

 

وبدأ لبنان المباراة بطريقة مثالية وتقدم 25-16 لكن المنتخب المصري استعاد توازنه قبل أن يتقدم في النصف الأول بنتيجة 30-28.

 

وبهذا الفوز انفرد منتخب مصر بالمركز الرابع بثلاثة انتصارات وخسارتين خلف إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية ومنتخب تايوان الأول، بينما تراجع لبنان إلى المركز الخامس بفوزين وثلاث هزائم.

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