مصر تهزم لبنان في كأس وليام جونز للسلة

بيروت - فازت مصر بصعوبة على لبنان 64-62 في الجولة الخامسة لبطولة كأس وليام جونز لكرة السلة المقامة في تايوان.
وحقق الأردن أول فوز بعد ثلاثة هزائم بتغلبه على منتخب تايوان الثاني 86-77 ليصعد للمركز السابع، متقدماً على منتخب تايوان الثاني واليابان التي تتذيل الترتيب.
وبدأ لبنان المباراة بطريقة مثالية وتقدم 25-16 لكن المنتخب المصري استعاد توازنه قبل أن يتقدم في النصف الأول بنتيجة 30-28.
وبهذا الفوز انفرد منتخب مصر بالمركز الرابع بثلاثة انتصارات وخسارتين خلف إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية ومنتخب تايوان الأول، بينما تراجع لبنان إلى المركز الخامس بفوزين وثلاث هزائم.