قاعات التوجيهي في الضفة وغزة تستقبل الطلبة

رام الله - تقدم أكثر من 87094 طالبا وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدرستين فلسطينيتين في رومانيا وقطر لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2013.

وتوجه قرابة 49534 طالبا وطالبة في الضفة و37560 في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الإناث المتقدمات في كافة الفروع 46216 طالبا بنسبة 53% من مجمل عدد المتقدمين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد ابو زيد رسالة للطلبة وأهاليهم بالعمل على تنظيم هذه الفترة، وتهيئة الأجواء لهم لإنجاز الامتحان، داعيا الطلبة إلى التفاؤل بالنجاح، والحذر من التفكير السلبي، وتنظيـم الوقت بطريقة مناسبة ومنظمة.

وأشار مدير التربية والتعليم في رام الله أيوب عليان إلى أن امتحان الثانوية العامة هو حصيلة اثني عشر عاما من الدراسة والكد والاجتهاد، وأن ذلك يضيف عبئا على الطلبة كي يبذلوا طاقتهم للنجاح والتفوق.

وتم تشكيل 174 لجنة في محافظات غزة و420 لجنة في الضفة الغربية، وخمسة مراكز تصحيح في غزة والضفة الغربية.