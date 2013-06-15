ثوار مصريون يهددون بانتحار رمزي احتجاجا على الظروف

القاهرة ـ (خاص) عمرو علي

هدد عدد من الثوار في مصر بالانتحار في حال بقاء الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين في السلطة في مصر، ويوجه النشطاء في مصر انذارا مبكرا للرئيس مرسي الجمعة القادمة بتنظيم انتحار رمزي والقاء النشطاء لانفسهم من كوبري قصر النيل وذلك أثناء تنظيم سلسلة بشرية أعلى كوبري قصر النيل وذلك للتعبير عن غضبهم، ورفضهم لحكم مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الثوار فى دعواتهم على أنهم سيتجمعون عند دار الأوبرا المصرية عصرا ثم التوجه لكوبري قصر النيل وتنظيم سلسلة بشرية كبيرة رافعين فيها لافتات مكتوب عليها "عشان مش لاقي... قررت أنط في النيل"، مؤكدين على أنهم سيلقون بأنفسهم فى النيل وكل شخص منهم على رقبته حبل المشنقة كتعبير رمزي على الهروب من العيشة.

وأكد زيزو عبده القيادي في حركة 6 أبريل في تصريحات خاصة لـ "ارم" أن الهدف من هذا الانتحار الرمزي هو توصيل رسالتهم بطريقة جديدة ومختلفة، مشيرين إلى أن سبب ذلك ما يتعرضون له فى الحياة اليومية من استمرار قطع الكهرباء وغلاء الأسعار.

كما رفع النشطاء عددا من الشعارات التي أكدت على أسباب الانتحار الرمزي قائلين:"عشان زهقنا من العيشة، عشان مش لاقين العيش الحاف، عشان زهقنا من التكفير، عشان كرهونا فى الدين، عشان موتوا الحلم جوانا، عشان النور اللى بيقطع علينا كل شوية، عشان الأسعار اللي بقت مولعة نار، عشان الأمن اللى مش شايفينه، عشان بيكمموا صوتنا وبيقتلونا، عشان بيعتقلونا، عشان الثورة اللى بتضيع".