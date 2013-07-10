أمريكا تعتزم تسليم مصر 4 طائرات اف-16

واشنطن - قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أربع طائرات اف-16 أخرى إلى مصر في الأسابيع المقبلة على الرغم من خلع الرئيس المنتخب في البلاد بدعم من الجيش.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه "لا يوجد تغيير حالياً في خطط تسليم طائرات اف-16 للجيش المصري". وقال مسؤول آخر إن من المحتمل تسليم الطائرات في أغسطس. ومن المقرر تسليم مصر ثماني طائرات أخرى من نفس الطراز في ديسمبر.

وتفادت الولايات المتحدة حتى الآن القضية الشائكة بوصف خلع الجيش للرئيس محمد مرسي بأنه انقلاب وهو ما يلزم إدارة أوباما طبقاً للقانون بوقف المساعدات للجيش المصري.

وقال المسؤول الأمريكي الثاني إن الولايات المتحدة سلمت مصر بالفعل 650 مليون دولار مساعدة عسكرية للعام المالي 2013 الذي ينتهي في سبتمبر وما زالت الدفعة الثانية وقيمتها 585 مليون دولار معلقة.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إنه سيستغرق وقتاً لتحديد ما إن كان عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي انقلاب ودعا الجيش إلى ضبط النفس.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تقترب من اتخاذ قرار بشأن توصيفها لعملية عزل مرسي قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين "نحن نقيم كيف تتصرف السلطات وكيف تتعامل مع الوضع الحالي".

البيت الأبيض يدافع عن السفيرة الأمريكية

وفي سياق متصل، عبر البيت الأبيض عن ثقته في السفيرة الأمريكية لدى مصر آن باترسون التي تعرضت لهجوم حاد لانتقادها المظاهرات والمسيرات التي خططت لها المعارضة ضد الإخوان المسلمين قبل عزل الجيش للرئيس محمد مرسي منذ أسبوع.

وحظيت تصريحات باترسون بتغطية واسعة النطاق من جانب وسائل الاعلام المحلية وندد بها قادة المعارضة المصرية الذين اتهموها بالتدخل في شؤون مصر الداخلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن السفيرة باترسون ينظر إليها "بشكل مطلق" كمدافع فعال عن السياسة الأمريكية في مصر. وأضاف "هي دبلوماسية ممتازة وخدمت بشكل يثير الاعجاب في العديد من المواقع قبل أن تعمل في مصر وباكستان. إنها تقوم بعملها بشكل جيد".

ورفض كارني ما يقال بإن اتصالها بالحكومة المصرية يعني أنها كانت تنحاز لطرف دون آخر. وقال إن باترسون عملت مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وستعمل مع الحكومة المدنية القادمة المنتخبة بشكل ديمقراطي عندما تتشكل". ومضى يقول "هي خبيرة في المنطقة ودبلوماسية تتمتع بمهارة فائقة".