سامح الصريطي يتنقل بين الاعتصام والتمثيل

مصر -(خاص) ـ أحمد السماحي

الفنان سامح الصريطي أكد لـ " إرم" إنه يقضي يومه حاليا بين وزارة الثقافة حيث يعتصم كثير من زملائه الفنانين، والرافضين "لإخونة" الثقافة المصرية، وبين مدينة "كيمو لاند أو عش البلبل" فى طريق "مصر - إسكندرية الصحراوي"، حيث يتم تصوير مسلسله الجديد "خيبر" تأليف الكاتب الكبير يسري الجندي، وإخراج الأردني محمد عزيزية، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم العرب فى مقدمتهم "أيمن زيدان، جهاد سعد، روعة ياسين، وعامر علي، وقمر خلف، وبيار داغر، ومهيار خضور، ومحمد القباني، وسامي قفطان، وباسم قهار، وسناء شافع، وعبير عيسى، ووسام البريحي، وفيصل حسن."

والمسلسل يستعرض تاريخ اليهود وجلائهم عن المنطقة العربية بعد معركة "خيبر" الفاصلة التي دارت بينهم وبين المسلمين، كما يركز على العلاقات الاجتماعية والسياسية لليهود ومزاعمهم فى تلك الفترة.

وعن دوره فى المسلسل قال: "أجسد شخصية محمد بن مسلمة الحارس الخاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتحدث باسمه طيلة الأحداث، أنقل عنه الأحاديث والتوجيهات لأصحابه وأهله، وبعيدا عن سيناريو يسري الجندي الرائع قرأت كثيرا عن هذه الشخصية."

وأعرب الفنان الكبير عن سعادته البالغة بهذا الدور الذى يعتبره شرفا كبيرا له، كما إنه أضاف إليه كثيرا من المعلومات عن تلك الغزوة المهمة فى تاريخ المسلمين والعرب.

وصرح الصريطي أنه يخوض تجربة جديدة عليه لأول مرة حيث يشارك فى بطولة مسلسل عراقي بعنوان "حفيظ"، تأليف سعد هدابي، وإخراج سامي الجنادي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية والعراقية.