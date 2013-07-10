صور..أكثر التصاميم إثارة لفرش السيارات

إرم - (خاص) من هيا كنعان
إذا كنت ترغب في التجديد والبحث عن المثير والغريب في لون وتصميم فرش السيارة الداخلي، شاهد معنا هذه التصاميم الجديدة والمثيرة جدا، بألوانها الملفتة وأشكالها الجذابة .
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
التصاميم الغريبة و الملفتة للنظر هي ماتميزت به فراش السيارات المعروضة، فبعضها يميل للفخامة والبعض الآخر يتميز بالبساطة والأناقة والبعض الأخر يصل إلى الجنون .
إرم - (خاص) من هيا كنعان
إذا كنت ترغب في التجديد والبحث عن المثير والغريب في لون وتصميم فرش السيارة الداخلي، شاهد معنا هذه التصاميم الجديدة والمثيرة جدا، بألوانها الملفتة وأشكالها الجذابة .