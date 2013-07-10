صور..أكثر التصاميم إثارة لفرش السيارات

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التصاميم الغريبة و الملفتة للنظر هي ماتميزت به فراش السيارات المعروضة، فبعضها يميل للفخامة والبعض الآخر يتميز بالبساطة والأناقة والبعض الأخر يصل إلى الجنون .