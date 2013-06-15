الخليج الإماراتية: ديمقراطية لبنان.. طوائف لا مؤسسات

تحدث الكاتب عصام نعمان عن دولة لبنان الديمقراطية، في مقاله في صحيفة الخليج الإماراتية، وكيف أساؤوا إلى أنفسهم بتعطيل واحدة من أهمم مؤسسات الديمقراطية وهي المجلس الدستوري.

وقال إن امتناع ثلاثة من أعضاء المجلس عن الحضور، خلال جلسة كان مقرر لها النظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ونواب من "كتلة الإصلاح والتغيير"، طعناً بقانون تأجيل الانتخابات.

وتعليقاً على الامتناع قال نعمان "قد يقول قائل إنه من الظلم تحميل اللبنانيين مسؤولية تعطيل المجلس الدستوري. حسناً، اللبنانيون ليسوا مسؤولين مباشرةً عن تعطيل نصاب المجلس، لكنهم مسؤولون مداورةً عن ذلك، لكون القضاة الذين امتنعوا عن الحضور تأثروا بضغوط مارسها عليهم رئيسا كتلتين نيابيتين ارتأيا عدم تمكين المجلس الدستوري من الانعقاد تفادياً لاتخاذه قراراً بقبول الطعن المقدّم، وبالتالي إبطال قانون التمديد لمجلس النواب".

وختم بسؤاله "هل دقت ساعة العصيان على النظام؟".