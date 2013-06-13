ميامي هيت يتعهد بعدم الخسارة مجدداً أمام سبيرز

سان انطونيو- تعهد لاعبو ميامي هيت بتقديم اداء افضل في المباراتين الرابعة والخامسة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين امام سان انطونيو سبيرز الخميس والاحد المقبل.
وتعثر ميامي هيت حامل اللقب ليخسر المباراة الثالثة بفارق كبير وبواقع 113-77 الثلاثاء ليتقدم سبيرز عليه 2-1 في النتيجة الاجمالية التي تحسم على اساس الأفضل من سبع مباريات.
وقد بدأ ميامي هيت الدور النهائي بصفته المرشح الافضل للفوز باللقب بعد ان حقق 66 فوزا في الدور الأول وهو رقم قياسي على مستوى النادي.
وقال كريس بوش مهاجم ميامي للصحفيين "لم نبذل الجهد المطلوب واشعر بالحرج لمشاركتي في ذلك."
وستقام المباراتان المقبلتان في على ارض سان انطونيو.
وقال ليبرون جيس لاعب ميامي "انا على ثقة بانني سأكون افضل الخميس بكل تأكيد."