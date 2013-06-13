السعودية: الدبلوماسي المنشق فاقد الاتزان

الرياض- قللت مصادر سعودية من أهمية قضية إنشقاق دبلوماسي سعودي يعمل في قنصليتها في هيوستن، ووصفت المنشق بأنه موظف إداري ويعمل في مجال بعض الخدمات التي يتطلبها العمل في القنصلية.

وقالت إن ما قيل عن انشقاق تم بأهداف شخصية ولأغراض لفت الإنتباه مما يعكس حالة من عدم الاتزان في الشخصية أو ينم عن حالة نفسية.

وكان الدبلوماسي السعودي قد ظهر في فيلم على يوتيوب معلنا إنشقاقة عن النظام السعودي، وتناول في الفيلم ما اعتبره تجاوزات وفساد لبعض الجهات في المملكة ودعا العاملين بالسفارات السعودية في الخارج للحذو حذوه.