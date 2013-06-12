أمريكا تبحث خيارات دعم المعارضة السورية

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن ما يمكن أن تفعله لمساعدة المعارضة السورية في حربها ضد الحكومة لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأبلغ كيري الصحفيين في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني وليام هيج "نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة المعارضة كي تكون قادرة على ... انقاذ سوريا".

ومضى يقول "الناس يتحدثون عن الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها هنا... لكن لا شيء لدينا نعلنه في هذه اللحظة".

ومن جانبه قال هيج إن بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءهما في أوروبا والمنطقة قد يكون عليهم تكثيف جهودهم لمساعدة المعارضة.

وقال هيج "اجتمعنا مؤخراً عدة مرات بما في ذلك اجتماعنا في اسطنبول وفي عمّان لتنسيق تحركاتنا وجهودنا الدبلوماسية ودعمنا للائتلاف الوطني (للمعارضة)".

وأضاف "سنستمر في هذا العمل وقد نضطر أيضا إلى تكثيف ذلك بطرق مختلفة في الأسابيع القادمة كي نزيد من قدرتنا على إنجاز حل سياسي في سوريا".

وتأتي محادثات كيري وهيج قبل أسبوع من قمة الثماني في أيرلندا الشمالية الأسبوع القادم حيث سيبحث زعماء المجموعة موقفا موحدا من الحرب السورية وكيفية دفع الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في مؤتمر للسلام.

وتجتمع إدارة أوباما هذا الأسبوع لبحث ما إذا كانت ستقوم بتسليح المعارضة السورية وهو موضوع قال كيري إنه بحثه مع نظيره البريطاني.

ويناقش البيت الأبيض منذ شهور مسألة تسليح المعارضة السورية لكن الموضوع مطروح الآن بقوة في ضوء تدخل حزب الله وإيران لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح كيري أن التوصل إلى تسوية سياسية هو الحل الذي تفضله الولايات المتحدة.

وقال "السؤال بالنسبة لي لا يتعلق بما إذا كانت المعارضة تستطيع الانتصار أم لا وإنما يتعلق بما إذا كنا نستطيع التوصل إلى ذلك الحل سياسي".