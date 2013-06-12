القادسية الكويتي يجدد تعاقده مع السومة

الكويت- قالت صحيفة محلية الأربعاء إن نادي القادسية بطل كأس أمير الكويت لكرة القدم جدد التعاقد مع السوري عمر السومة لموسم ثالث على التوالي مقابل 350 ألف دولار.

وأضافت صحيفة الجريدة أن السومة الذي انضم قبل عامين إلى القادسية من الفتوة السوري اشترط على إدارة النادي خلال توقيعه على التعاقد الجديد ان تتكفل بضمان جلب أسرته من سوريا نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.

وقدم اللاعب السوري أداء مميزاً خلال الموسمين الماضيين مع القادسية حصل خلالهما على عدة ألقاب محلية منها الدوري الممتاز وكأس الأمير وولي عهد الكويت.

كما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال السومة بعد التوقيع على التعاقد الجديد "أنا سعيد بالدفاع عن ألوان القادسية والحمد لله تم تجديد عقدي مع القادسية للموسم الثالث وأشكر رئيس وأعضاء نادي القادسية على هذه الثقة وأعد جماهير الملكي بمضاعفة جهدي."