الإمارات اليوم: إحـلال ‬130 مسكناً وصيانة ‬338 بأبو ظبي

إرم ـ خاص

أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البدء في إحلال 130 مسكناً انتهى عمرها الافتراضي، وصيانة 338 مسكناً آخر على مستوى الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة سرعة إنجاز مشروعات الإسكان في الدولة، والعمل على تأمين الاستقرار الأسري لكل أبناء الوطن، بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.

وتفصيلاً، أكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، أحمد جمعة الزعابي، البدء فوراً بإحلال 130 مسكناً انتهى عمرها الافتراضي، وجاء القرار بناءً على الدراسة الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية التي شكلتها اللجنة بالتعاون مع وزارة الأشغال، لتقييم حالة المساكن الشعبية والحكومية التي شيدت قبل عام 1990، وفق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، الذي أمر بإحلال 10 آلاف مسكن بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الحادي والأربعين خلال شهر ديسمبر الماضي.