العربية للطيران تطلق رحلاتها للعاصمة الأرمينية

الشارقة – أعلنت مجموعة العربية للطيران والتي يوجد مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى أرمينيا اعتباراً من 16 أغسطس 2013.

وتعتبر العاصمة الأرمينية يريفان خامس وجهة جديدة تطلقها "العربية للطيران" في عام 2013، والوجهة السادسة والثمانين عالمياً منذ انطلاقها. وتستغرق رحلة الطائرة من دولة الإمارات إلى أرمينيا حوالي ثلاث ساعات.

وقال عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" أن أرمينيا تبرز بشكل سريع على خريطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات التي يتعين زيارتها بالنسبة للسياح الراغبين في الاستمتاع بسياحة ثقافية وتاريخية مميزة فضلاً عن المشاهد الطبيعية الرائعة والأنشطة الخارجية

وأكد أن إضافة خدمة يريفان الجديدة من شأنها تعزيز شبكة وجهات العربية الشاملة في شرق أوروبا ومواصلة مسيرة توسيع شبكة وجهات الشركة التي بدأتها مع بداية العام الجاري.