الإمارات تتصدر العالم بانتشار الهواتف الذكية

أبوظبي – أشارت دراسة نشرتها جوجل أن 62 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلكون هواتف ذكية، بمعدل نمو نسبته 18 في المائة في سنة واحدة. وقد نشرت مؤسسة البيانات الدولية في وقت سابق من هذا العام تقريراً أظهر أنه يتوقع أن يبلغ عدد الهواتف الذكية التي سيتم شحنها عالمياً أعلى من عدد الهواتف النقالة العادية في عام 2013 وهي المرة الأولى التي يحدث أمر كهذا في سوق الهواتف النقالة، وذلك وفقاً لوكالة وام. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية، سيقوم الباعة بشحن أكثر من 900 مليون هاتف ذكي هذا العام، ما نسبته 50 بالمائة من إجمالي شحنات الهواتف النقالة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 27.2 بالمائة عن عام 2012. وشهدت سوق الهاتف النقال في المنطقة انخفاضاً في أسعار الهواتف الذكية وتم طرح مجموعة أكبر من نماذج الهاتف الذكي المتاحة وإدخال شبكات لاسلكية أسرع وأكثر موثوقية في جميع أنحاء المنطقة وقد كان لهذه العوامل الثلاثة تأثير ملحوظ على المستهلكين الذين يعتبرون الأجهزة المتصلة العادية خياراً أكثر جاذبية ونتيجة لذلك تتوقع مؤسسة البيانات الدولية أن يتم شحن 1.5 مليار هاتف ذكي بحلول عام 2017 في جميع أنحاء العالم وهو ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي سوق الهواتف النقالة.