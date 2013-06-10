القبض على مالكة قناة دلع المصرية بتهمة نشر الرذيلة

إرم - (خاص)

اعتقلت السلطات المصرية مالكة قناة "دلع" التلفزيونية التي تتخذ من مدينة 6 اكتوبر مقرا لها. وقالت مصادرأمنية أن الشرطة المصرية داهمت مقر قناة دلع المصرية وألقت القبض على مالكة القناة التي تحمل الجنسية الأردنية.

كما تم اعتقال طاقم العمل والتحفظ على الأجهزة والكاميرا التي تستخدم في عمليات البث. وأكدت تحريات المباحث المصرية أنها باشرت تحقيقاتها في واقعه اتهام مالكة قناة "دلع" ببث قناة فضائية تسعى لنشر العلاقات الجنسية غير المشروعة.

وكانت أجهزة الشرطة المصرية قد تلقت إخطاراً بقيام بعض القنوات الفضائية ببث إعلانات جنسية، والبعض الآخر يقوم بالإعلان عن اتصالات جنسية، وكذلك الإعلان عن راقصات حيث توصلت التحريات إلى أن إحدى هذه القنوات تحت اسم "دلع"، وتم استئذان النيابة العامة ومداهمة مقرها وتحريز كافة محتوياتها.