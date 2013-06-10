خليلوجيتش: الجزائر ستواصل حصد الإنتصارات

الجزائر- ‭ ‬قال وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم إن الفوز على بنين عزز فرص الفريق في التأهل إلى الدور الأخير في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وتفوق المنتخب الجزائري خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على بنين الأحد الماضي ليعزز موقعه في صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب مالي الذي تعادل بملعبه 1-1 مع رواندا.

وقال خليلوجيتش الاثنين بعد وصول المنتخب إلى الجزائر "أهنيء اللاعبين على هذا الفوز الكبير الذي سيسمح لنا بلعب لقاء رواندا الاسبوع المقبل بمعنويات عالية. لقد ذهبنا إلى بنين من أجل الفوز وكان لنا ذلك."

وأضاف المدرب البوسني قوله إن اللاعبين فهموا رسالته لهم جيدا قبل اللقاء حين أكد لهم أن الهدف هو الفوز ولا شيء غير ذلك مشيدا برد فعل الفريق الإيجابي بعد تلقي هدف في أول نصف ساعة من اللقاء.

واشاد المدرب باداء المهاجم اسلام سليماني لاعب شباب بلوزداد الذي سجل هدفين في مرمى بنين ليرفع رصيده في التصفيات إلى خمسة أهداف.

وقال "سليماني تأثر كثيراً بالانتقادات الموجهة اليه من قبل الصحافة وبعض الفنيين والهدفان اللذان سجلهما أمام بنين هما رد على منتقديه."

وتابع "بالنسبة لي سليماني أحسن مهاجم في الجزائر رغم أنه يلعب في فريق محلي."

وعبر سليماني عن سعادته بالانتصار ونجاحه في تسجيل هدفين وإسعاد مشجعي الفريق الوطني.

وأضاف سليماني أن الانتصار عزز كثيراً من فرص المنتخب في التأهل للمرحلة الأخيرة للتصفيات.

وسيتوجه المنتخب الجزائري الخميس المقبل إلى رواندا بطائرة خاصة لمواجهة المنتخب الرواندي الأحد.