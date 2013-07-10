الكويت تقدم مساعدات عاجلة لمصر

الكويت- قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط قررت تقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار.

وتشمل هذه المساعدات وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

ونقلت الوكالة عبر خدمتها الهاتفية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح قوله إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد قرارا بهذه المساعدات "تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير.

هذا و نفى مصدر حكومي كويتي في وقت سابق ما تردد عن تقديم بلاده سبعة مليارات دولار كمساعدة لمصر.

و كان المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر قال الثلاثاء في برنامج تلفزيوني إن مستشارا قانونيا للحكومة الكويتية أبلغه أن حكومة الكويت قررت تقديم سبعة مليارات دولار منحة لمصر على 3 سنوات إضافة إلى 3 ملايين برميل بترول كمنحة لا ترد.

وأوضح الزند أن هذه المعلومات مؤكدة من مضبطة مجلس الوزراء الكويتي.

وقال المصدر الحكومي الكويتي إن هناك اهتماما كبيرا في الكويت باستقرار الأوضاع في مصر لكن مثل هذه الأمور "لها آليات مختلفة ولا يتم الإعلان عنها بهذه الطريقة."