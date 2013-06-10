خبير اقتصادي ينذر بأزمة مالية عالمية أقوى من سابقتها

إرم – (خاص)

أكد الخبير الاقتصادي البريطاني جون كاي أن العالم المالي مقبل على أزمة اقتصادية جديدة، وقد تكون أقوى مما سبقها.

وكتب كاي في عموده في صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الأزمة المالية العالمية تحولت إلى مرض عضال، قد يعود حدته من وقت إلى آخر، ولكن بمضاعفات عن سابقاتها.

وهدد كاي الشركات العالمية والبنوك أن عليها تعديل أنظمتها خلال الفترة القادمة، إلى جانب أنظمة الاستثمار، إذا ما أرادت تفادي هذه الأزمة مجدداً.

وقال كاي "أزمتنا لم تنتهي بعد، وهي أزمة بدأت في منتصف التسعينات، ولكنها قد تعود أقوى مما كانت على منطقة اليورو".

وختم البروفيسور الاقتصادي مطالباً الشركات بأن تخفض تعاملاتها في سوق الاستثمار، كما على الأشخاص تقبل الحقائق حول أزمة مالية تمر بها بلادهم.