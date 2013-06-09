اعتصام في مصر تضامنا مع الناشط أحمد دومة

القاهرة - عمرو علي

أعلن عدد من الثوار الاعتصام أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة المتهم بإهانة الرئيس محمد مرسي، والذي رفض النائب العام الافراج عنه، رغم دفعه لكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتم إحالته لمحكمة الجنايات في تهمة أحداث المقطم.

وهدد سكرتير مكتب النائب العام المعتصمين أمام مكتب النائب العام بفض الاعتصام بالقوة إذا لم يغادروا مقر اعتصامهم من أمام باب المكتب.

ورفع الثوار صورة أحمد دومة، وأعلنوا التضامن معه وردد عدد من الهتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان منها "الحرية لكل سجين" و "أحمد دومة يا ولد سجنك بيحرر بلد" و "اقفل على الحرية الباب مرشد عار ورئيس كذاب" و"الشعب يريد إسقاط الإخوان".

كما دخل دومة في إضراب مفتوح عن الطعام، مؤكدا ان هناك تعنتا ضده ورفضا للافراج عنه من قبل النائب العام.