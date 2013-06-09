وفد مخابراتي قطري يبحث مسائل أمنية مع إخوان مصر

القاهرة- استقبل مقر جماعة الأخوان المسلمين في القاهرة وفداً استخباراتياً قطرياً، لإجراء مباحثات أمنية مع أعضاء وقيادات الجماعة.

وجاء الاستقبال في مقر مكتب الإرشاد في المقطم في القاهرة، حيث كان خيرت الشاطر نائب المرشد في مقدمة المستقبلين، إلى جانب محمود حسين الأمين العام للجامعة.

حيث تناولت المباحثات طرق التواصل والاحتياطات الأمنية التي يجب اتخاذها في التواصل بين أعضاء الحزب في الداخل والخارج.

وقام الوفد القطري بمنح الحزب 50 جهازاً حديثاً من طراز "الثريا"، وهي الهواتف التي يصعب تعقبها ورصد مكالماتها.

كما تم الاتفاق على أن لا يكون سفر أعضاء الجماعة مباشرة، ولكن عبر دولة وسيطة، وهي بحسب الجماعة تركيا، حيث تمتلك إمكانية مساعدة أجهزة استخباراتها في الزيارة.

وختم الوفد القطري نصائحه بعدم استخدام الهواتف الأرضية أو الرسائل الإلكترونية في حال التواصل أو إرسال تعليمات بين عدة أطراف.