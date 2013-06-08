تشيلي تعزز فرصها.. وتعادل الأرجنتين مع كولومبيا

إرم - فازت تشيلي 2-1 خارج أرضها على باراجواي يوم الجمعة لتمنح مسيرتها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم دفعة قوية في حين اكتفتالأرجنتين بالتعادل سلبياً مع ضيفتها كولومبيا، على الرغم من مشاركة لاعبها المميز "ليونيل ميسي" في آخر نصف ساعة من اللقاء.

وسجل "كلاوديو بيزارو" هدفا مبكراً ليمنح بيرو الفوز 1-صفر على أرضها على حساب الإكوادور، وهو ما أبقى على آمال الفريق الفائز في بلوغ النهائيات لأول مرة منذ عام 1982.

ووضع الفوز تشيلي في المركز الرابع في مجموعة أمريكا الجنوبية، برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق نقطتين على فنزويلا، بينما تحتل أوروجواي التي بلغت الدور قبل النهائي لكأس العالم 2010 المركز السابع برصيد 13 نقطة.

وستتأهل اول اربعة فرق في نهاية التصفيات في أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى النهائيات التي ستقام بالبرازيل. وسيخوض المنتخب صاحب المركز الخامس جولة فاصلة أمام منتخب من آسيا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل بحثاً عن مكان آخر في النهائيات.

ولعب ميسي في اخر نصف ساعة إلا أنه لم يستطع مساعدة الأرجنتين على إحداث الفارق أمام كولومبيا في مباراة متوترة أقيمت على استاد مونومنتال.

وتتصدر الارجنتين مجموعة أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بينما تأتي كولومبيا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وقال "انخيل دي ماريا" لاعب منتخب الأرجنتين الذي خاض مباراة جيدة صنع خلالها عدداً من الهجمات لمنتخب بلاده "شعرت بان المباراة باتت صعبة بسبب البطاقات الحمراء، لا أعتقد انه كان من اللازم طردهما".

وحل ميسي الذي استأنف التدريبات يوم الثلاثاء الماضي عقب ثلاثة اسابيع من التعافي من اصابة في عضلات الفخذ الخلفية بديلا في الدقيقة 57 واثار على الفور حالة من الفوضى داخل منطقة جزاء كولومبيا.

وقال ميسي للصحفيين "لم اكن جاهزاً. استطعت ان ألعب لبعض الوقت إلا أنني لم اكن اعرف رد فعل ساقي".