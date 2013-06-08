سعادة في الإسماعيلي و إنبي بالتأهل في كأس مصر

القاهرة- (خاص)

قرر مجلس أدارة الأسماعيلى صرف مكافأة فورية (رمزية) تحفيزاً للاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات في بطولة كأس مصر لكرة القدم.

و كان الإسماعيلى قد فاز، على فريق الواسطى 4 - صفر، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعود الفريق لدور الـ 16.

محمد وهبه المدير الفنى للدراويش، أبدى سعدتة بصعود الدراويش واطمئنانة، على المستوى العام للفريق، وظهور اللاعب جون أنطوى بشكل جيد واحرازة هدفين، وقائد الفريق محمد حمص الذي أحرز الهدف الثالث، وعصام علي صاحب الهدف الرابع في مرمى الواسطى.

وقال المدير الفنى للدراويش أنه طلب من إدارة النادي الموافقة، على إقامة معسكر للفريق استعدادا لمباريات كأس مصر، التي يسعى للفوز بلقبها.

من ناحية أخرى أكد طارق العشري المدير الفني لفريق إنبى الأول لكرة القدم على سعادتة بتأهل الفريق، إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، بعد فوز إنبي على مركز شباب تلا بهدف، دون رد، احرزة اللاعب مؤمن زكريا.

وقال العشري أن الفوزكان مهماً جداً للخروج من الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الفريق، بعد الخروج الحزين لإنبي من بطولة كاس الكونفيدرالية الافريقية، ولذلك اعتبر الفوز بمثابة طوق النجاة، لإستعادة الثقة مرة أخرى، والمنافسة على البطولة التي فاز بها الفريق من قبل.