فرنسا تطالب بصحفيَين مفقودَين في سوريا

إرم ـ وقالت محطة إذاعة (اوروبا 1) إن مراسلها ديديه فرانسوا والمصور الفوتوغرافي إدوارد الياس اختفيا بينما كان في طريقهما الي مدينة حلب بشمال سوريا.

وقال اولوند اثناء زيارة لليابان تستمر ثلاثة ايام ان الاتصال فقد مع الرجلين.

اضاف قائلا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي "فقدنا الاتصال مع هذين الصحفيين لكننا لا نعرف حتى الان الملابسات على وجه التحديد."

واضاف قائلا "أطالب بالافراج الفوري عن هذين الصحفيين لانهما لا يمثلان أي دولة. هذان رجلان يعملان من أجل ان يتمكن العالم من الحصول على معلومات.. الصحفيون يجب ان يعاملوا كصحفيين."

وامتنع اولوند عن تقديم مزيد من المعلومات بشان الصحفيين حتى لا يعرض حياتهما للخطر.

وقال متحدث باسم (اوروبا 1) ان السلطات الفرنسية "تبذل كل ما في وسعها لتزويدنا بمعلومات."

وتعرض اربعة صحفيين ايطاليين للاختطاف في سوريا في ابريل/ نيسان واطلق سراحهم بعد احتجازهم حوالي اسبوع. وقالت صحيفة لاستامبا التي مقرها تورينو ان صحفيا ايطاليا اخر -هو دومنيكو كويريكو الذي اختفى في سوريا قبل شهرين- تحدث الي زوجته بالهاتف امس الخميس.