البورصة الأردنية تنهي الأسبوع على استقرار

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أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر وسط تداولات شهدت عمليات شراء وبيع في أسهم قيادية إلى جانب إغلاق مراكز لمستثمرين.