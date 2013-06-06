البورصة الأردنية تنهي الأسبوع على استقرار

أغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية اليوم الخميس مرتفعاً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2022.47 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.9 مليون دينار مقارنة مع 14.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال عامر المعشر نائب رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية إن لا جديد في البورصة الأردنية اليوم حيث شهدت تداولات عادية.
وأضاف المعشر "المتعاملون بانتظار أخبار إيجابية للتحرك".
وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 1.04 بالمئة إلى 4.75 دينار بينما تراجع سهم مصفاة البترول الأردنية 0.66 بالمئة إلى ستة دنانير.
وزاد سهم البنك العربي 0.14 بالمئة إلى 6.93 دينار كما ارتفع سهم الملكية الأردنية 1.44 بالمئة إلى 0.7 دينار.