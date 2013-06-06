العين الإماراتي يدعم صفوفه بضم الغافري

إرم - قالت لجنة دوري المحترفين إن "الغافري" لاعب وسط بني ياس وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع العين.

ونقل موقع اللجنة عن الغافري قوله :"بني ياس له فضل كبير عليه وأدين بالفضل للنادي في صنع اسمي وما حصلت عليه من شهر.. سأبذل قصارى جهدي مع فريقي الجديد العين لأؤكد جدارتي بالإنضمام له."

وتنافس بني ياس مع العين على لقب الدوري الموسم الماضي قبل أن يتراجع الفريق المنتمي لأبوظبي إلى المركز الرابع ويكتفي بإحراز لقب بطولة الخليج للأندية.

وذكرت تقارير محلية أن بني ياس يرغب في التعاقد مع ثنائي الجزيرة المكون من أحمد دادا وأحمد جمعة.