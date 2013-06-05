تركيا تطمئن المستشمرين بشأن الاحتجاجات

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طمأن الرئيس التركي عبدالله غول و جمعية رجال الصناعة و الأعمال الأتراك، المستثمرين الأجانب حول وضع استثماراتهم في ظل الاحتجاجات الدائرة في تركيا منذ أيام.