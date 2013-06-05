تركيا تطمئن المستشمرين بشأن الاحتجاجات

إرم - سعى رئيس تركيا وجمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بأن الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة المستمرة منذ عدة أيام لا تدعو للفزع.
وقالت شركات عالمية مثل "يونيليفر" و"فورد" وشركة الكيماويات "باسف" إنها تراقب الوضع عن كثب مع استمرار الاحتجاجات لليوم الخامس.
وقال "بهادر كالياسي" المنسق الدولي لجمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك (توسياد) إنه التقى مع ممثلين لشركات عالمية اليوم الأربعاء لطمأنتهم بشأن تلك المشكلات.
وقال كالياسي الذي رفض الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، إن المستثمرين الأجانب قلقون بشأن تأثير الأحداث على أعمالهم في الأجل القصير.
وقال "الشركات قلقة بشأن الآثار قصيرة الأجل .. مثل خروج الاستثمارات".
"لكنهم يجمعون على استمرار ثقتهم في تركيا مع مواصلة مراقبة الموقف. لديهم تفاؤل حذر".
وقال الرئيس التركي "عبد الله جول" بعد اجتماع مع رئيسة شركة "فودافون" تركيا وهي أيضاً رئيسة جمعية المستثمرين الدوليين يوم الثلاثاء إن تركيا نفذت إصلاحات جذرية.
وتابع "حان الوقت لنرتقي بالبلاد إلى مستوى أعلى كثيرا في شتى النواحي".