صور..رمضان في ثقافات العالم

إرم - (خاص) من سماح المغوش
دول العالم الإسلامي تحتفي بشهر رمضان وتستقبله، بعاداتها وطقوسها وأطباقها التي تشتهر بها كل دولة، لتعيش دول العالم الإسلامي أجوائها الرمضانية بألفة ومحبة وسلام، طقوس رمضان في صور من مختلف الدول الإسلامية.
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الشهر الفضيل الذي يعتبر موحداً لكل المسلمين في بقاع الأرض، يطل دوماً بطقوسه المقدسة والحميمية والتي تملأ الأجواء بعبق الإيمان والألفة.
إرم - (خاص) من سماح المغوش
دول العالم الإسلامي تحتفي بشهر رمضان وتستقبله، بعاداتها وطقوسها وأطباقها التي تشتهر بها كل دولة، لتعيش دول العالم الإسلامي أجوائها الرمضانية بألفة ومحبة وسلام، طقوس رمضان في صور من مختلف الدول الإسلامية.