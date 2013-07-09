صور..رمضان في ثقافات العالم

صور..رمضان في ثقافات العالم

الشهر الفضيل الذي يعتبر موحداً لكل المسلمين في بقاع الأرض، يطل دوماً بطقوسه المقدسة والحميمية والتي تملأ الأجواء بعبث الإيمان والألفة.

الشهر الفضيل الذي يعتبر موحداً لكل المسلمين في بقاع الأرض، يطل دوماً بطقوسه المقدسة والحميمية والتي تملأ الأجواء بعبق الإيمان والألفة.

إرم - (خاص) من سماح المغوش

 

دول العالم الإسلامي تحتفي بشهر رمضان وتستقبله، بعاداتها وطقوسها وأطباقها التي تشتهر بها كل دولة، لتعيش دول العالم الإسلامي أجوائها الرمضانية بألفة ومحبة وسلام، طقوس رمضان في صور من مختلف الدول الإسلامية.

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