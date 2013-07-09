صور..رمضان في ثقافات العالم

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الشهر الفضيل الذي يعتبر موحداً لكل المسلمين في بقاع الأرض، يطل دوماً بطقوسه المقدسة والحميمية والتي تملأ الأجواء بعبق الإيمان والألفة.