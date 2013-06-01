منتخب الشباب المصري يواجه مقدونيا الإثنين

القاهرة- (خاص)

يخوض المنتخب المصري للشباب لكرة القدم ثلاث مباريات في معسكرة التدريبى المقام حالياً في إسبانيا، أمام كل من منتخبات مقدونيا في 2 حزران يونيو، ورومانيا 5 من نفس الشهر، وأوزبكستان 7 منه.

ويتوجه منتخب الشباب إلى سويسرا للدخول في معسكر تدريبي آخر يلعب خلاله ودية وحيدة أمام منتخب البرازيل في التجربة قبل الأخيرة، ثم يغادر بعدها إلى تركيا لخوض المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب نيوزيلندا، وبعدها يبدأ الاستعداد لأولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في تركيا في الفترة من 21 حزيران يونيو وحتى 13 تموز يوليو المقبلين، ويلعب أولى مبارياته في المونديال أمام منتخب تشيلي يوم 23 حزيران يونيو.

وكان منتخب الشباب قد غادر القاهرة الجمعة متوجها إلى أسبانيا لإقامة معسكر مغلق هناك حتى 7 حزيران يونيو المقبل ببعثة يرأسها مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى محمد سعد المدرب العام، شام عبد المنعم المدرب، خالد مصطفى مدرب الحراس، طه السيد الإداري، أحمد فوزي المنسق، الدكتور أسامة الشاعر طبيب الفريق هشام عبد العزيز، و25 لاعبا وهم (محمود حمدي ومسعد عوض وحسن محمود وأسامة إبراهيم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود حمد ومحمود وحيد وحسام غالى ومحمود تريزيجية وأحمد سمير وأحمد رفعت ومحمود متولي ومحمود كهربا وحماد حسين وإبراهيم الحداد وعمرو وردة ومحمد الشامي ومحمود صبري وعمر بسام ومحمد شريف وإبراهيم حسن وشادي إسكندر وأمير عادل وأحمد حسن " كوكا".

في حين ينضم اللاعب (محمود كهربا) للفريق في إسبانيا بعد أدائه لمباراة فريقه إنبي أمام سان جورج في لقاء العودة لدور الـ16 مكرر للكونفدرالية الأفريقية.