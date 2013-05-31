عقوبات أمريكا تطال بتروكيماويات إيران

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية ثماني شركات إيرانية للبتروكيماويات مملوكة أو تسيطر عليها الحكومة في القائمة السوداء. ومن بين تلك الشركات بندر إمام وبوعلي سينا وموبين للبتروكيماويات.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على صناعة قال مسؤول بإدارة الرئيس باراك اوباما إنها ثاني أكبر مصدر لتمويل برنامج إيران النووي بعد مبيعات النفط.
وبالاضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة للاغذية والمشروبات مقرها في منطقة الخليج "لمشاركتها عن علم" في صفقة لشراء منتجات بتروكيماوية من إيران.