عقوبات أمريكا تطال بتروكيماويات إيران

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على صناعة البتروكيماويات الإيرانية في أحدث مسعى لتقييد التمويل للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.