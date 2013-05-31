استقالة كيال مدير كرة القدم في الاهلي السعودي

إرم - أعلن الأهلي الذي ينافس في دوري المحترفين السعودي استقالة "طارق كيال" مدير كرة القدم.

وقال الأهلي في بيان له على موقعه الإلكتروني الخميس، أن ادارة النادي وافقت على استقالة كيال "نزولاً عن رغبته ونظراً لظروفه الخاصة التي شرحها أكثر من مرة لإدارة النادي وتم تأجيلها لنهاية الموسم".

وأضاف أن الأمير "فهد بن خالد" رئيس الأهلي اختار "محمد الحارثي" عضو مجلس الادارة لشغل منصب مدير الكرة خلفاً لكيال.

وابتعد الأهلي هذا الموسم عن المنافسة على لقب الدوري وفشل في الفوز بكأس ولي العهد أو الاحتفاظ بلقبه في كأس الملك للأندية الأبطال.

لكن النقطة الايجابية للأهلي هذا الموسم كانت نجاحه في الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعد أن قدّم عروضاً مقنعة.