القدس العربي: توسيع مستوطنات القدس مرة أخرى

إرم – (خاص)

تحدث صحيفة القدس العربي عن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وما زال الكيان الصهيوني يعمل عليها بين فترة وأخرى، وتصريحات الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية.

واستغربت الصحيفة تصريحات الدكتور عريقات، والذي اعتبر أن التوسع الإستيطاني عرقلة لمبادرة السلام، حيث اعتبرت أن لا وجود لمبادرة سلام مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة "في واقع الأمر لا توجد مبادرة سلام أمريكية حتى يدمرها القرار الاستيطاني الإسرائيلي هذا، بل يوجد ‘مشروع رشوة’ للفلسطينيين، ورجال الأعمال منهم على وجه الخصوص، يتمثل في استثمار أربعة مليارات دولار في المناطق التي تسيطر عليها السلطة".

وختمت "لا نعرف أيضا كيف سيكون الرد الفلسطيني الرسمي، فقول الدكتور عريقات أن بناء هذه الوحدات يدمر مبادرة كيري لا يكفي، لأنه ينفض يديه، وسلطته من مسؤولية الرد بالقاء الكرة في ملعب وزير الخارجية الأمريكي".