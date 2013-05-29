الجيش الصيني يتدرب على التكنولوجيا الرقمية

قالت وسائل إعلام حكومية الأربعاء إن الصين ستجري الشهر المقبل أول تدريب عسكري باستخدام التكنولوجيا "الرقمية" وسط مخاوف متزايدة في واشنطن وغيرها من الهجمات الإلكترونية الصينية.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير مقتضب إن التدريبات التي ستجري في منطقة منغوليا الداخلية ستتم خلالها "تجربة أنواع جديدة من القوات المقاتلة منها وحدات تستخدم التكنولوجيا الرقمية في إطار جهود للتكيف مع الحرب المعلوماتية."

وجاء في التقرير الذي صدر باللغة الانكليزية "ستكون هذه أول مرة يركز فيها تدريب لجيش التحرير الشعبي على القوات المقاتلة بما في ذلك الوحدات الرقمية وقوات العمليات الخاصة والطيران الحربي والقوات الالكترونية."

ويبحث الرئيس باراك أوباما قضية الأمن الإلكتروني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع يعقد في كاليفورنيا الاسبوع المقبل فيما تزداد واشنطن قلقا بشأن تعرض شبكات الجيش الأميركي لهجمات الكترونية صينية.

وعبرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن مخاوفها في تقرير للكونغرس في وقت سابق من الشهر الحالي اتهمت فيه الصين باستخدام التجسس عبر الانترنت لتحديث جيشها. وقالت إن الحكومة الأمريكية كانت هدفا لعمليات تسلل "تنسب مباشرة للحكومة والجيش الصينيين" فيما يبدو. ونفت الحكومة الصينية مرارا ضلوعها في هجمات الكترونية في الوقت الذي تزيد فيه من إنفاقها الدفاعي وتطور تقنيات جديدة مثل حاملات الطائرات وطائرات الشبح المقاتلة.