إسلاميون مصريون يطالبون بالتصدي لأثيوبيا

القاهرة - سعيد المصري

أكد الدكتور باسم خفاجي المرشح الرئاسي السابق و رئيس حزب التغيير والتنمية، أن قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق، والذى يغذي نهر النيل بـ 84% من مياهه عمل عدواني يستوجب من الدبلوماسية المصرية إظهار قوتها الصلبة، بدلا من النعومة التي تصل إلى حد التساهل مؤخرا، وأنه من صالح مصر أن تعلن عن مواقف حادة خاصة أن البدء فى تحويل مجرى النيل الأزرق عمل عدواني وتم بشكل فردي دون إعلام مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة للرد على القرار الأثيوبي بما في ذلك الخيار العسكري لو اضطررنا له .

وطالب خفاجي في بيان رسمي الرئيس مرسي بأن لا ينحي القوة العسكرية من أي حدث يهدد الامن القومي المصري، وأن يعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الوطني لبحث موقف مصر من انتهاكات أثيوبيا للأمن القومي المصري، وأن يستغل ما قامت به أثيوبيا لبيان تحول جذري فى الموقف المصري برفض ما تفعله اثيوبيا بالمجمل، خاصة وأن مواقف دولة المنبع فى الفترة الأخيرة بصرف النظر عن تحويل مجري النيل الازرق هو مجموعة من الأعمال العدوانية التي تتلبس بلباس الدبلوماسية الناعمة، ولا يليق أبدا بمصر أن تقع ضحية لها .

وأضاف خفاجي : على الرئيس أيضا أن يسعى لتشكيل جبهة مع السودان لحفظ حق دولتي المصب فى حصتهما من المياه ، وأن تتحرك مصر إفريقياً وعربياً ودولياً فى أسرع وقت .

فيما علق الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن بقوله: " نحن لسنا مع ولا ضد، نحن مع مصلحة بلادنا، ومن يتلكم عليه أن يتكلم بدليل علمي، كانت هذه توجيهات للجنة الزراعة بحزب الوطن لدراسة المثالب والمخاطر من إنشاء سد النهضة بأثيوبيا، والذي قالت عنه القوات المسلحة المصرية أنه لايضر مصر وأثبتت العديد من الدراسات أنه لايؤثر على حصة مصر المائية وأنه لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، بينما حذرت دراسات أخرى من آثاره على حصة مصر المائية، ستقوم لجنة الزراعة والموارد المائية في حزب الوطن بدراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل التعبير عن وجهة نظر الحزب في إنشاء سد النهضة الأثيوبي".

من جانبها امتنعت قيادات حزب الحرية والعدالة عن أي تعليقات رسمية علي الأمر، فيما أكدت قيادات من النور أنها ما زالت تدرس الأمر حتى الان.