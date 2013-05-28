المنتخب المصري يستعد لمباراتي زيمبابوي وموزامبيق

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قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأمريكي بوب برادلي استدعاء 30 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراتي زيمبابوي وموزمبيق.