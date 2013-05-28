المنتخب المصري يستعد لمباراتي زيمبابوي وموزامبيق

القاهرة - مراسل "ارم"
ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في البرازيل 2014 ، قام المدير الفنى للمنتخب المصري "بوب برادلي" باستدعاء 30 لاعباً للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء استعداداً لمباراتي زيمبابوي وموزمبيق، وهم : "عبد الواحد السيد وشريف إكرامي وأحمد الشناوي في مركز حارس المرمى، وأحمد فتحي وأحمد المحمدي وأحمد شديد قناوي ومحمد عبد الشافي ووائل جمعة وأحمد حجازي ومحمود فتح الله وإبراهيم صلاح وسعد سمير وعمر جابر وعلى غزال في خط الدفاع، ومحمد النني ونور السيد وعمرو السولية وحسام عاشور وطارق حامد وأحمد حمودي وحازم إمام وأحمد تمساح وعبد الله السعيد لخط الوسط، وأحمد عيد عبد الملك ومحمد إبراهيم وأحمد حسن مكي وأحمد جعفر ومحمد أبو تريكة وأيمن حفني ومحمد صلاح في خط الهجوم "، على أن يتم استبعاد 9 لاعبين قبل السفر إلى زيمبابوي يوم الخامس من الشهر المقبل.
هذا ويعقد برادلي مؤتمراً صحفياً عصر الاثنين المقبل بمقر إقامة المنتخب بفندق الدفاع الجوي بالتجمع الخامس للحديث عن اختيارات قائمة المنتخب وتفاصيل معسكر الإعداد لمواجهتي زيمبابوي وموزمبيق.