استقالة رانيا علواني من عضوية المجلس القومي للرياضة

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قدمت الدكتورة "رانيا علواني" عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالتها من منصبها في المجلس القومي للرياضة، اعتراضا على عدم إشراكها في لائحة الأندية الجديدة.