استقالة رانيا علواني من عضوية المجلس القومي للرياضة

إرم - خاص
قال مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي في تصريح لـ "ارم" أن الخلاف الذي نشب مؤخراً بين مجلس إدارة الأهلي ووزارة الرياضة هو السبب في استقالة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي وبإيحاء من مجلس الإدارة، خاصة وأن الإعلان عن هذه الاستقالة جاء خلال اجتماع المجلس مساء أمس، ولم تأتِ في أعقاب الإعلان عن قائمة الأندية الجديدة التي أصدرها العامري فاروق وزير الدولة للرياضة المصرية منذ أيام، وشهدت اعتراضات بالجملة من أغلب الأندية المصرية كان آخرها الأهلي.
وقال الأهلي على موقعه الرسمي: استقالة رانيا علواني تأتي اعتراضاً على عدم أخذ رأيها في اللائحة الجديدة للأندية.