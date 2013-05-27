تكاليف السفر تغير خطط الاجازات في أمريكا

ويكلف الجالون من الوقود الخالي من الرصاص 3.65 دولاراً في المتوسط في أنحاء البلاد أي أقل بسنتين فقط عن نفس الفترة العام الماضي.

ويقول خبراء إن أسعار الوقود دعت كثيرين لإدخال تغييرات على خطط الاجازات.

وتشير التوقعات إلى إن نحو 34.8 مليون أمريكي سيافرون خلال الموسم الحالي وهو أقل بنسبة واحد بالمئة عن العام الماضي.

وستشهد حركة الطيران أيضاً انخفاضاً مع رفع عدد من شركات الطيران أسعار التذاكر هذا العام بنسبة من 3 - 6 بالمئة خاصة الرحلات المتجهة إلى اوروبا.

وتقول بولين فرومر من احدى الشركات السياحية إنه يجب التفكير في السياحة الداخلية والاستئجار بدلاً من الحجز في الفنادق التي ارتفعت أسعارها خمسة بالمئة.

ومع التكاليف الاضافية التي ستفرضها شركات الطيران والفنادق يجب على محبي السفر أن يبذلوا مزيداً من الجهد للبحث عن أفضل العروض.