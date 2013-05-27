السرقة.. مفارقة تجمع 3 وزراء إعلام مصريين

إرم – (خاص ) محمد عبد الحميد

مفارقة مأساوية طريفة تتعلق بالسرقة جمعت ثلاث وزراء للإعلام في مصر من ثلاث أنظمة حكم مختلفة، الأول هو الوزير الحالي صلاح عبد المقصود المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، والثاني أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام في زمن أنور السادات، بينما الوزير الثالث هو أنس الفقي المنتمي لنظام حكم حسني مبارك.

فقد تعرضت زوجة عبد المقصود إلى سرقة 200 ألف جنيه من مقر شركتها بمنطقة الطالبية بحي العمرانية بالجيزة، بينما تعرض أبو المجد إلى سرقة مقتنيات فضية ثمينة من داخل منزلة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية، قيام اثنين مجهولين بكسر باب الشركة التي تملكها زوجة الوزير "عبد المقصود" والاستيلاء على محتويات الخزانة 119 ألف جنيه، و17 ألف دولار، إلى جانب 4 شاشات كمبيوتر - LCD ، وتبين قيام الجناة بكسر باب الشركة بواسطة "أجنة"، تكثف أجهزة الأمن جهودها حاليا لضبط المتهمين.

عبد المقصود رفض التعليق على حادث سرقة شركة زوجته مؤكدا أن الأمر جريمة سوف تكشف التحقيقات حقيقة مرتكبيها.

أبو المجد وخادمته

بينما أحمد كمال أبو المجد والذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة، من 25 نيسان/أبريل 1974 وحتى 17 آب/أغسطس 1975، ويشغل حاليا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد قامت خادمته بسرقة عده مشغولات ثمينه من مقتنيات منزله شملت طبق فضة، وميدالية فضية، وطقمي حلى ملابس "زرار قميص فضة"، وسكين فضة، وجراب ولاعة فضة، وفتاحة مظاريف فضة، وحلق فضة مطعم بالذهب، وتسللت هاربة قبل أن ينكشف أمرها فور توجهها إلى منطقة الصاغة بحي الجمالية لبيعها بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية مما دفع بأحد الصاغة إلى التشكك في أمرها وقام بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليها فتبين أنها تدعى سناء سيد - 47 سنة - واعترفت في تحقيقات النيابة بأنها سرقت تلك المشغولات بغرض بيعها لمرورها بضائقة مالية.

يذكر أن أنس الفقي آخر وزير إعلام قبل ثورة 25 يناير كان قد تعرضت شقيقته نادية لحادث سرقة حقيبتها قبل فترة، من قبل لص حاول خطف حقيبتها فصرخت ولحق عسكري أمن باللص قبل فراره، وتبين من التحقيقات أنه يدعى محمد علي - عاطل عن العمل واتخذ من سرقة حقائب السيدات وسيلة لتدبير احتياجات الحياة.