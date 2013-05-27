اليورو يرتفع لأعلى مستوى أمام الدولار الأسترالي

سيدني – إرم

استقرت العملة الأسترالية عند 0.9627 دولار أمريكي من 0.9645 دولار في نيويورك يوم الجمعة لتظل قريبة جدا من أقل سعر في نحو عام 0.9593 دولار الذي لامسته الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو إلى 1.3460 دولار أسترالي مسجلاً أعلى سعر له منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وسجلت العملة الموحدة 1.3418 دولار أسترالي في أحدث سعر لها، وسط معاملات هزيلة بسبب عطلات في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.8074 دولار أمريكي من 0.8106 دولار في أوائل المعاملات بعد أن لامس الأسبوع الماضي أقل سعر في ثمانية أشهر ونصف الشهر عندما سجل 0.8006 دولار. وفقدت العملة أكثر من خمسة بالمئة هذا الشهر.