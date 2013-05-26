البرادعي: السلطة التشريعية تلتف على الثورة

القاهرة - عمرو علي

قال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور اليوم الأحد، تعليقا على رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس الشورى، أن 13 مادة غير دستورية في قانون الانتخابات والحقوق السياسية تثبت أن السلطة التشريعية سلطة عاجزة ، وتحاول الالتفاف على الثورة.

وأوضح البرادعي: "هم يتسائلون لماذا يتمرد المصريون، مستهزءا بسؤال نظام جماعة الاخوان المسلمين في مصر حول حملات تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

من جانبه قال خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المصرية أنه من الواضح بعد إصدار تلك القوانيين المخالفة دستوريا أن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين هو من يضع تلك القوانيين المعيبة ، والذي يصر على بقاء المواد التي تخدم مصالحهم في الانتخابات البرلمانية ، مثل السماح بوجود شعارات دينية.

وأكد داوود على ضرورة إجراء حوار مجتمعي بين جميع القوي السياسية لمناقشة كيفية خروج قانون انتخابات مجلس النواب ، ليخرج بشكل دستوري يتوافق عليه الجميع ، وليس تحت رغبة فصيل واحد.

وأوضح داوود: لا يحق لمجلس الشوري أن يعد قانونا للانتخابات لانه لا يمتلك القدرة على ذلك ، وأن الشورى لا يرغب في نقل السلطة التشريعية للبرلمان ، وأن هناك محاولات مماطلة في إجراء انتخابات برلمانية.