الطعام والشراب في مدارس السعودية لكسر رهبة الإمتحانات

إرم – (خاص)

تشهد السعودية، أول أيام الاختبارات النهائية لشهادتي التعليم المتوسط والثانوي؛ حيث يؤدي أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة الاختبارات في 9225 مدرسة في عموم المملكة.

وذكرت صحيفة "الشرق" أن "المدرسة الثانوية الأولى" في بلدة الجارودية بمنطقة القطيف السعودية، استقبلت طالباتها ، بشتى المأكولات، لتشجيعهن قبل دخول الإختبار، وتحسين نفسياتهن، حيث عمدت إدارة المدرسة إلى إختيار الأكلات المحببة لدى الطالبات، تنوعت بين معمول وورق عنب وفطائر وقهوة وشاي، وسيتم تقديمها طوال فترة الاختبارات، كما يتم توزيع المرطبات عليهن خلال أدائهن الاختبار.

وقالت مديرة المدرسة "سعاد أبا حسن": أنه تم تجهيز 10 لجان للطالبات، وتقسيم الأعمال على كل معلمة من حيث التصحيح، والمراجعة الدقيقة، وأكدت على تزويد لجان الاختبارات بكامل التجهيزات اللازمة، من مياه وشاي وقهوة ومناديل.

وكانت مدارس أخرى في السعودية، قد وزعت ، قهوة ومياه باردة وعصائر وحلويات ومأكولات خفيفة وباقات ورود إلى طلابها وطالباتها لكسر رهبة الإمتحانات التي بدأت بمادة الرياضيات أصعب المواد التي يعاني من همها الطلاب والطالبات.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في تقرير،إن هذه الخطوة، وجدت إشادة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، بعد أن أسهمت البادرة بشكل كبير في ارتياح الطلاب والطالبات نفسياً قبل الإجابة عن أسئلة الامتحان، خاصة في يومها الأول، الذي عادة ما يكون في مادة الرياضيات، أصعب المواد التي يعاني من همها الطلاب والطالبات.

ونقلت الصحيفة عن طالب يدعى "فيصل الحربي" قوله إن رهبة امتحانه تلاشت تدريجياً حين استقبله معلموه أمام المدرسة بعبوات مياه وعصائر باردة، واستمع لتطميناتهم بأن الامتحان سيكون سهلاً وهدفه قياس مستوى الطالب طوال العام.

وأضاف "الحربي" إن مثل هذه الخطوة تؤثر إيجاباً في الطلاب الذين تعرضوا لضغط نفسي منذ بسبب الامتحانات خاصة في يومها الأول.