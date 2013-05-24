عمر حجو: أسعدني تصوير حمام شامي في الإمارات

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أشاد نجم الدراما السوري "عمر حجو" بتجربة تصوير بعض أعماله في دولة الإمارت، متمنياً أن يعود الإستقرار لبلاده.