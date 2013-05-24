عمر حجو: أسعدني تصوير حمام شامي في الإمارات

إرم ـ القاهرة
أعرب الفنان السوري عمر حجو عن سعادته البالغة بتصوير مسلسل "حمام شامي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: إن دولة الإمارات تحترم الفن والدراما.
ودعا حجو الممثلين لدعم الدراما السورية، وتعميمها.
مسلسل "حمام شامي" تأليف كمال مره، إخراج مؤمن الملا، بطولة مصطفى الخاني، زهير رمضان، ديمة الجندي، ديمة بياعة، واحة الراهب، سليم صبري، عبدالهادي الصباغ.
وتدور أحداث المسلسل حول قصص واقعية تحدث في ساحة حمام شعبي بإحدى الحارات السورية الصغيرة.
جدير بالذكر أن عمر حجو انتهى قبل فترة من تصوير مسلسل "سنعود بعد قليل" لولده الليث حجو في لبنان، مع نخبة من نجوم الدراما السورية يتقدمهم الفنان دريد لحام.