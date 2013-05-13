"دو" تشارك بمعرض الفجيرة للتوظيف

تشارك شركة "دو" الإماراتية في معرض الفجيرة للتوظيف للسنة السادسة على التوالي، حيث ستسلط الأضواء لمواطني دولة الإمارات على الآفاق المهنية المميزة المفتوحة أمامهم في الشركة.

وسوف تركز على استعراض الفرص المتاحة ضمن مختلف الإدارات ووحدات الأعمال فيها، بما في ذلك مركز الاتصال التابع لها في الفجيرة.

كما يمكن للزائرين تسجيل معلومات عنهم وعن مؤهلاتهم في قاعدة بيانات الشركة الخاصة بالباحثين عن عمل من مواطني الدولة، ليتم إعلامهم بأي فرص وظيفية في المستقبل.

وسوف يتواجد خلال الحدث فريق من إدارة تنمية وتوظيف الكفاءات الوطنية في دو للإجابة على استفسارات الزوار وتقديم الاقتراحات حول الفرص المناسبة استناداً إلى مؤهلات كل منهم.

وقال ياسر عبيد، نائب أول للرئيس للموارد البشرية في دو: "باعتبارنا شركة إماراتية، نحن ملتزمون بدعم مواطني دولة الإمارات من خلال تأمين الفرص المهنية الجيدة لهم. وندعو جميع المواطنين الإماراتيين لزيارة جناحنا خلال معرض الفجيرة للوظائف للاطلاع على ميزات العمل في دو، وفرص التطور والتنمية الذاتية المتواصل في الشركة، والخبرات التي يوفرها العمل ضمن بيئة حيوية متعددة الثقافات".

وقد نجحت دو في إحراز نسبة توطين إجمالية تبلغ 31٪ ضمن طواقم عمل الشركة، ومنها 42٪ على مستوى الإدارات العليا. ووفقاً لاستطلاع للرأي تجريه دو دورياً بالتعاون مع مؤسسة ’غالوب‘ (Gallup) للدراسات الاستقصائية، تتميز الشركة بمستويات عالية من اندماج وفعالية الموظفين، حيث تتربع بفضل نتائجها في ربع القائمة الأعلى على الصعيد الإقليمي.