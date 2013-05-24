ليبيا تستقبل صادرات مصرية بـ8.1 مليار جنيه

القاهرة- (خاص)

أكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء على أهمية السوق الليبية للصادرات المصرية، وتعد ليبيا رابع أكبر سوق مستقبلة لصادرات مصر، حيث سجلت العام الماضي 8.1 مليار جنيه بزيادة بنسبة 219 بالمائة عن عام 2011.

وقال جمال الدين إن قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا في الأربعة أشهر الأولي من العام الحالي بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعيد مستويات التجارة بين البلدين الى سابق عهدها قبل أحداث الثورتين المصرية والليبية.

وأشار جمال الدين إلى أن المجلس التصديري بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات نظما المشاركة المصرية بمعرض "ليبيا بيلد 2013" للبناء والإنشاءات والذي استضافته المدينة الرياضية فى العاصمة الليبية طرابلس واختتم أعماله الخميس الماضي، وشاركت فيه 31 شركة مصرية تعمل في قطاعات الحديد والأسمنت والصناعات المعدنية والدهانات والسيراميك والرخام والمواسير ومواد العزل.

من جانبه، قال السفير محمد أبو بكر، سفير مصر فى طرابلس الغرب أن صناعة المعارض تعد أداة قوية لتنمية العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين مصر وأشقائها من الدول العربية، وأشاد السفير المصري بتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية في الفترة الأخيرة وبصفة خاصة ليبيا، مما ساهم في تحقيق طفرة ملحوظة بحجم الصادرات المصرية، لتقفز صادراتنا للاسواق العربية من 25.5 مليار جنيه عام 2006 إلى 52.4 مليار جنيه عام 2012 بنسبة نمو 109 بالمائة، كما ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة 22 بالمائة في الفترة من كانون الثاني يناير إلى نيسان أبريل من العام الحالي لتسجل 21 مليار جنيه.

وأشاد أبو بكر، بجودة منتجات الشركات المصرية المشاركة في المعرض، مؤكدا أن الصناعة المصرية وصلت لمستويات عالمية في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكده قدرتها على المنافسة والتواجد في الأسواق العالمية والإقليمية.