مصري لمحصل الكهرباء: "روح خد فلوسك من اللى بيقطعوها"

القاهرة- (خاص)

فى مفارقة (مضحكة مبكية) جراء انقطاع التيار الكهربائي في مصر، والذي يأتى متزامنا مع غلاء أسعار السلع والخدمة وامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس والجامعات المصرية، وعلى أثرها أصبح المواطن المصري عاجزاً عن الوفاء بالتزامته تجاه أسرته، وبالتالي ينسحب الحال على الحكومة التي لم توفي بالتزاماتها تجاهه، فقرر أحدهم ألا يسدد فاتورة الكهرباء التي تأتيه نهاية كل شهر وبشكل منتظم تحمل أرقاماً خيالية رغم انقطاع التيار.

ومن هنا تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" رسالة من مواطن إلى محصل الكهرباء تركها له على باب شقته بعد معاناته من انقطاع التيار الكهربائي قال فيها: "الأخ المحترم محصل الكهرباء.. احتفظ بإحترامك لنفسك، وحافظ على نفسك ولا تطرق هذا الباب.. روح خد فلوس الكهرباء اللي مش بنستعملها من اللى بيقطعوها.. وقد أعذر من أنذر".