نخيل الإماراتية تعلن زيادة أرباحها

دبي - أعلنت شركة نخيل القارية نتائج النصف الأول للسنة المالية 2013 مسجلة أرباحاً بقيمة 1.2 مليار درهم، أي زيادة بمعدل 57 في المائة، مقارنة مع 767 مليون درهم من صافي الأرباح التي سجلت في النصف الأول عام 2012.

وقد ارتفعت الايرادات في النصف الأول لعام 2013 بمعدل 36 في المائة لتصل إلى 1.23 مليار درهم، وذلك مقارنة بالايرادات البالغة 3.1 مليار درهم التي سجلت في النصف الاول لعام 2012.

وتواصل شركة نخيل استكمال مشاريعها على المدى القريب، حيث قامت بتسليم ما يقارب 6000 وحدة سكنية، بما في ذلك 1400 وحدة في النصف الأول لعام 2013، وذلك منذ الانتهاء من إعادة الهيكلة في أغسطس 2011، مع العلم بأن معظم هذه الوحدات في نخلة جميرا والفرجان وانترناشيونال ستي وقرية جميرا وجميرا بارك وجميرا هايتس.

ومن بين هذه الوحدات سيتم تسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية في النصف الثاني لعام 2013، وهناك مجموعة مشاريع قيد التطوير في القطاعات السكنية والترفيهية والتجزئة والفنادق.

ودفعت الشركة أيضاً مدفوعات نقدية بحوالي 11.3 مليار درهم للدائنين التجاريين والمقاولين منذ بداية إعادة الهيكلة.