القدس العربي: ميقاتي: ما يحدث في طرابلس "جريمة"

إرم – (خاص)

تحدثت صحيفة القدس العربي على لسان رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي واصفاً ما يحدث في مدينة طرابلس اللبنانية بـ"الجريمة".

ووصف ميقاتي ما يجري في طرابلس الساحلية جريمة بحق المدينة وأهلها الآمنين.

وقال "المدينة تحولت إلى ساحة لتنفيس الاحتقان في لبنان والمنطقة".

وأضاف ميقاتي "إنني أدعو الجميع إلى التعاون مع الجيش لإعادة الهدوء إلى طرابلس الحبيبة لأن الاستمرار في هذه المعارك العبثية ستكون نتائجه وخيمة ليس على طرابلس فقط، وإنما على السلم الأهلي في لبنان".

واعتبر رئيس الحكومة السابق أن حالات الشجب والإدانة لم تعد كافية في هذه الظروف، وعلى الجميع العمل على إيقاف الحرب هناك.

وختم "الشجب والإدانة لم تعد تعابير تكفي لوصف حالة الغضب التي أصابتنا، وأصبح من الملح أن يتحمل جميع الأطراف المعنيين بهذه المعارك العبثية مسؤولياتهم تجاه المدينة وأهلها وأمام التاريخ".